Revisarán nuevos nombramientos en fiscalías especializadas de Puebla

La Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso de Puebla llevará a cabo la revisión de los nombramientos que la Fiscal General del Estado, Idamis Pastor Betancourt, realizó recientemente para cinco fiscalías especializadas.

La diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Fedrha Suriano Corrales, confirmó que esperan la documentación oficial de los designados para iniciar el análisis en el poder legislativo.

En entrevista, dijo que el objetivo es que los legisladores conozcan a fondo los perfiles que se incorporan a la Fiscalía General del Estado (FGE), tras las recientes salidas de otros funcionarios.

Suriano Corrales aclaró que, si bien la ley solo exige la aprobación del Congreso para la persona titular de la FGE, en el caso de los fiscales especializados, la legislatura sí tiene la facultad de objetar las designaciones y emitir una opinión que debe ser considerada.

“Solamente el nombre del fiscal o la fiscal se someten a un tema del Pleno en el Congreso, pero hay un tema del personal de los nuevos espacios que se van a ocupar para que puedan ser analizados, en su caso aprobados u objetados”, explicó la diputada.

Hasta el momento, no existe ninguna objeción formal sobre los nombramientos. La legisladora también enfatizó la libertad que tiene cada fiscal para ejercer su cargo.

Los nuevos funcionarios designados son:

Fredy Erazo Juárez : Fiscalía de Delitos de Alta Incidencia.

: Fiscalía de Delitos de Alta Incidencia. José González Zepeda : Fiscalía de Extorsión y Antisecuestro.

: Fiscalía de Extorsión y Antisecuestro. José Luis Hernández : Fiscalía de Investigación Metropolitana.

: Fiscalía de Investigación Metropolitana. Sandra González De Ita : Fiscalía de Investigación Regional.

: Fiscalía de Investigación Regional. Rubén Curiel Tejeda: Fiscalía Anticorrupción.

