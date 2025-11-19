Cuautlancingo inicia construcción de captadores pluviales en telesecundaria

El presidente municipal de Cuautlancingo, Omar Muñoz y el delegado de la Secretaría del Bienestar, Joel Meneses, iniciaron la construcción de captadores de agua y drenaje pluvial en la Telesecundaria Francisco Alatorre, a través del programa estatal de obra comunitaria “Por Amor a Puebla”.

En la junta auxiliar de Sanctorum, el edil refirió que gracias al trabajo colaborativo entre autoridades ha sido posible gestionar más acciones en beneficio de las instituciones educativas.

“La educación es un eje rector de mi gobierno para el desarrollo de políticas públicas y programas; invertir en materia educativa tiene el objetivo de que los niños, jóvenes y adolescentes tengan condiciones dignas para estudiar, pues educarse es una herramienta para el cambio y la transformación de nuestra comunidad”.

“Darles la posibilidad a los alumnos de alcanzar sus metas impacta a las familias porque trasciende generaciones a través de la profesionalización del capital humano, por ello vamos a continuar invirtiendo en fortalecer la infraestructura educativa. Queremos que nuestras acciones tengan mayor impacto y construir cimientos sólidos para que Cuautlancingo tenga un mejor futuro”.

En su intervención, Joel Meneses destacó el trabajo conjunto con el alcalde, lo que ha permitido hacer una labor titánica y acercar más recursos al municipio, “en la delegación nos corresponde apoyar en las necesidades de la comunidad y haciendo sinergia con los gobiernos municipales, podremos hacer muchas más cosas juntos”.

Te recomendamos: