Parques Resurrección y 2000 conectarán sus cámaras al C5

El Parque Resurrección y Parque 2000 serán los primeros en añadir sus cámaras de videovigilancia al C5 durante los próximos días, informó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Héctor Sánchez Morales.

En entrevista, el líder empresarial dijo que en este momento se enfocan en conectar las cámaras de diferentes industrias y empresas ante la disposición del gobierno estatal.

Sobre el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia dijo que sigue en revisión, ya que existía una asociación civil y no puede arrancar su operación, por lo que es revisado por el gobernador Alejandro Armenta Mier.

“Estamos trabajando en conjunto con otros cuatro sectores trabajando en un nuevo centro de información, temas económicos y de seguridad”, dijo.

Adelantó que este centro se llamará Curso Puebla y será llevado por la iniciativa privada, sindicato, universidades y la Iglesia Católica.

En otro tema se pronunció por revisar la operación de los centros nocturnos en la ciudad, para que cumplan con la ley y también reforzar su seguridad ante los acontecimientos al sur de la ciudad, tras el ataque a personal de un bar.

Por otra parte, opinó que es factible que se concesione el Teleférico, como sucede con el resto del transporte público, pues podría ser una “buena alternativa”.

Próxima semana arranca elección del CCE

Sánchez Morales explicó que la próxima semana iniciará el registro de quienes buscan la presidencia del CCE y aunque esperan una candidatura de unidad, consideró que se fortalece el organismo si hay más participación.

