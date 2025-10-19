Sheinbaum asegura reparación total tras afectaciones por lluvias en Pantepec

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo continuó con su recorrido de supervisión en Pantepec, Puebla, donde aseguró que se repararán escuelas, clínicas y otras infraestructuras afectadas por las intensas lluvias.

Durante su visita a pie, acompañada por el gobernador Alejandro Armenta Mier y la presidenta municipal Araceli Gaspar Cruz, afirmó: “Vamos a arreglar las escuelas, las clínicas, todo, nada se va a quedar sin arreglo, poco a poquito vamos a ir saliendo adelante”.

Sheinbaum indicó que ya comenzó el censo para otorgar apoyos según las afectaciones y agregó que mientras se recopila esta información, las personas afectadas continuarán recibiendo despensas y atención del Gobierno de México.