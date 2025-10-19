FROC-Conlabor Puebla denuncia robo de datos a mil 600 trabajadores

La FROC-Conlabor Puebla presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por los presuntos delitos de extorsión, espionaje digital, ciberacoso y los que resulten, luego del robo masivo de información personal, privada y bancaria de mil 600 trabajadores de la empresa Logística SESE de México S.A. de C.V.

De acuerdo con representantes de la organización, el robo habría sido cometido por Enrique G. y Aarón E., líder y miembro, respectivamente, del Sindicato Único de Trabajadores de SESE, junto con otros posibles implicados. Los señalados habrían sustraído múltiples carpetas con información confidencial, incluyendo identificaciones oficiales, datos personales, bancarios y electrónicos, lo que pone en riesgo la seguridad de los empleados.

Aunque la Froc Conlabor no detalló los motivos detrás del robo, confirmó que la Fiscalía de Puebla ya inició las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

En caso de ser hallados culpables, los implicados podrían enfrentar penas de hasta 14 años de prisión, además de multas económicas por los delitos de extorsión, espionaje digital y ciberacoso.

Editor: César A. García

