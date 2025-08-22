Armenta entrega alarmas vecinales en San Pablo Xochimehuacan

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, entregó Alarmas Vecinales en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan el 21 de agosto de 2025. Este programa busca fortalecer la seguridad en la capital y sus 17 juntas auxiliares, alineado con la visión del humanismo mexicano promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Las Alarmas Vecinales, conectadas al sistema C5, incluyen una sirena, una cámara de videovigilancia y una app para comunicación directa con las autoridades. Según el gobernador, “no se trata de que los ciudadanos enfrenten a los delincuentes, sino de que estén organizados para alertar y colaborar con las fuerzas de seguridad”.

Este programa se implementa en zonas con alta incidencia delictiva y ya cuenta con más de mil comités organizados en Puebla capital. El alcalde de Puebla, José Chedraui, afirmó: “Estamos construyendo una ciudad más segura y justa, donde todos participamos”.

Además, el gobernador entregó 500 árboles frutales como parte del Plan de Reforestación 2025, que contempla la plantación de 1.7 millones de ejemplares en todo el estado. Esta acción busca recuperar áreas verdes y fomentar la autosuficiencia alimentaria.

La jornada en San Pablo Xochimehuacan representa un avance en la estrategia del Gobierno de Puebla para generar bienestar y desarrollo integral, con la participación activa de la ciudadanía y en coordinación con los tres niveles de gobierno.