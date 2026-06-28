Concluye con éxito el Torneo de Voleibol Sub-18 “Por Amor a Puebla”

Con la participación de 36 equipos de instituciones de Educación Media Superior y la coronación de la BUAP en las ramas femenil y varonil, concluyó con éxito el Primer Torneo de Voleibol Sub-18 “Por Amor a Puebla”, organizado por el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación y en coordinación con Guerreras de Puebla. Durante la premiación, el gobernador Alejandro Armenta Mier afirmó que este certamen representa el inicio de la Liga Estatal de Voleibol y refrendó que el deporte es una prioridad orientada al bienestar, la formación integral de las juventudes y el desarrollo de atletas desde el ámbito escolar hasta el profesional.

Durante la jornada final, celebrada en la Arena BUAP, participaron las y los mejores equipos de Educación Media Superior del estado, luego de un torneo que reunió a 36 escuadras, de las cuales 20 fueron varoniles y 16 femeniles. En la rama varonil, la BUAP se proclamó campeona al imponerse al Colegio Humanista de Cholula, mientras que el CBTA 184 de Acatlán de Osorio obtuvo el tercer lugar. En la rama femenil, la BUAP también conquistó el campeonato, seguida por la Preparatoria Interamericana, mientras que el Centro Escolar Aparicio obtuvo el tercer sitio.

El gobernador Alejandro Armenta Mier destacó que este certamen representa el primer paso para la conformación de la Liga Estatal de Voleibol y fortalece el camino hacia el crecimiento de esta disciplina en Puebla.

Reiteró que en Puebla el deporte es una política de Estado y explicó que su administración impulsa un modelo integral que contempla el deporte escolar, la práctica masiva, la preparación de atletas para las competencias de la CONADE y el desarrollo del deporte profesional. Asimismo, reconoció el trabajo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla por abrir sus instalaciones para este encuentro, así como la participación de la Secretaría de Educación, del club Guerreras de Puebla y de quienes hicieron posible la organización del torneo.

El gobernador estuvo acompañado por la rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez; el secretario de Educación, Manuel Viveros Narciso; la gerente general de Guerreras de Puebla, Jessica Ibarra Castro; así como representantes de instituciones educativas.

Las y los participantes reconocieron el respaldo brindado por el Gobierno del Estado para fortalecer el voleibol entre la juventud poblana. Jugadores, entrenadores y estudiantes coincidieron en que este tipo de competencias genera mayores oportunidades para desarrollar su talento, fomenta valores como la disciplina, el trabajo en equipo, el respeto y la perseverancia, además de abrir espacios para que las nuevas generaciones continúen su formación deportiva y académica.

Te recomendamos: