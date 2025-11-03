Aztecas UDLAP de fútbol americano siguen en la pelea por los playoffs

Los Aztecas de la Universidad de las Américas Puebla se mantienen en la lucha hacia los playoffs de la ONEFA al ganarle la tarde del sábado a Pumas Acatlán por marcador de 17 puntos a 14, en un partido en donde el Equipo Representativo de la UDLAP consiguió la marca de 4-4 y será cuestión de ganar la siguiente semana para saber su lugar en la postemporada.

En partido correspondiente a la semana 9, la Tribu verde tuvo un juego complicado al enfrentar a un equipo que peleaba por la permanencia en el circuito; por ello las acciones fueron ríspidas en los primeros minutos hasta que, en el segundo cuarto, Juan José Acosta Miller encontró un espacio para correr hasta la zona de anotación y abrir el marcador 7-0. Sin embargo, los felinos respondieron casi de inmediato a través de su quarterback, quien salió apurado por la presión de los verdes y pudo llegar a tierra prometida para el 7-7.

Esa anotación puso a los Aztecas manos a la obra y, en un pase largo hacia Javier González Cicero, nuevamente los verdes se fueron al frente por 14-7, pero nuevamente Pumas defendió su casa y con un pase lateral empató el juego 14-14. A partir de ello fue un vaivén de jugadas, castigos y esfuerzo sin poder producir puntos que desequilibraran la balanza y fue hasta el último cuarto cuando entró José Manuel Chumacero Pérez a patear un gol de campo que al concretarlo le puso el cerrojo final al triunfo de la UDLAP, tras haber conseguido los puntos extras de cada touchdown.

“Fue un partido muy parejo porque no hay ningún equipo fácil en esta liga, por eso se llama 14 Grandes; sin embargo, sabíamos que teníamos que ganar a como diera lugar y al final se dio el resultado, seguimos en la pelea por los playoffs y ahora debemos cerrar fuerte en casa porque la victoria solo dura un día y a partir de mañana estaremos enfocados en el siguiente juego”, expresó Rodrigo Motte García, liniero ofensivo y capitán de la Ola verde.

