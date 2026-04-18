23.5 C
Puebla City
viernes, abril 17, 2026
Inicio Puebla

“Paseo de las y los Campeones” registra 90% de avance

Por:
Alejandra Olivera
-
8
Paseo estará en funcionamiento antes del 5 de mayo. / Foto: Es Imagen

El Paseo de las y los Campeones, que se construye sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, registra un avance del 90 por ciento y ya fue avalado por vecinos de la zona tras mesas de diálogo, informó el secretario de Infraestructura estatal, José Manuel Contreras de los Santos.

En entrevista, el funcionario explicó que se definió que de los seis retornos en la vialidad cuatro permanecerán abiertos, mientras que los otros dos cerrarán.

Detalló que los cierres responden no solo a criterios para mejorar el flujo vehicular, sino también a la necesidad de reducir riesgos para peatones y automovilistas.

El funcionario, adelantó que el Paseo de las y los Campeones estará en funcionamiento antes del 5 de mayo, previo a las actividades conmemorativas a la Batalla de Puebla.

Te recomendamos:

Ariadna Ayala recibe al secretario de Educación en jornada ciudadana

Notas relacionadasmás del autor

Más notas

“Invest in Puebla” y participación en FITUR 2024 posicionan al estado: Gobernador

Redaccion Oronoticias -

Congreso de Puebla, entre los primeros en aprobar reducción de jornada laboral

Vera Fernández -