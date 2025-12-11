PETA Latino nombra a Sheinbaum como Persona del Año 2025

La organización PETA Latino nombró a la presidenta Claudia Sheinbaum como Persona del Año 2025 por su trabajo en favor de los animales. Reconoció su prohibición del maltrato animal, apoyo al fin de las corridas de toros y promoción de la Ley Mincho.

“Impulsó reformas constitucionales sin precedentes para combatir la crueldad hacia todas las especies, abrió camino para poner fin a las corridas de toros en Ciudad de México y prohibió la cría de delfines en delfinarios“, detallan en su comunicado.

En uno de sus primeros actos, consagró la protección animal en el Artículo 4 de la Constitución mexicana; el cambio establece: “Se prohíbe el maltrato animal. El Estado debe garantizar su protección, trato adecuado, conservación y cuidado”.

A su vez, promovió una ley que veta el confinamiento y explotación de delfines para entretenimiento, cerrando delfinarios. Apoyó la regulación y limitación contra las corridas de toros en la capital, calificándola como “un paso muy importante”.

PETA Latino destaca que la mandataria mexicana dejó claro que es “hora de proteger a los animales”. Por su parte, la organización contribuyó con protestas, campañas y cierre de instalaciones como el Delfinario Barceló en la Riviera Maya.

Finalizaron su reconocimiento señalando a Sheinbaum como un ejemplo de gobierno que valora la vida y el bienestar de todas las personas. Además, destacaron su “visión, empatía y compromiso para construir un mundo más compasivo”.

