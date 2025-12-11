Abandonan cadáver de hombre frente a la casa de sus padres en Xicotlán

Una familia atendió la puerta de su domicilio cuando alguien desconocido la tocó en la comunidad de Coacalco en el municipio de Xicotlán, sin embargo, al abrir encontraron a Jeovany N., sin vida y un auto con un arsenal.
Los padres de la víctima fueron quienes abrieron la puerta y se encontraron con Jeovany N., de 34 años de edad tendido en el piso y con múltiples heridas de bala.
La escena provocó que los afectados llamaran a emergencias; al observar que un vehículo tipo Chevrolet, Aveo de color blanco se encontraba en la zona, lo inspeccionaron y encontraron tres armas de fuego, 354 cartuchos útiles, cuatro chalecos antibalas y el pasaporte del hoy occiso.
La víctima contaba con antecedentes penales por portación de arma de fuego, y fue llevada por personal forense hasta un anfiteatro, mientras que la FGE aseguró los indicios e inició las investigaciones de ley para esclarecer el móvil del crimen que hasta ahora se presume, sería un ajuste de cuentas.