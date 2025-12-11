Detienen a Isabel “N”, presunta implicada en incendio del bar “Lacoss”

En un operativo interinstitucional encabezado por la Fiscalía General del Estado de Puebla y apoyado por SEMAR, SEDENA, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, autoridades lograron la aprehensión de Isabel N., identificada como presunta partícipe en el incendio provocado el pasado 18 de noviembre en el bar “LaCoss”, ubicado en la colonia Popular Coatepec.

De acuerdo con la FGE, actos de investigación permitieron reunir datos de prueba que la señalan como probable responsable de los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

La mujer fue localizada en inmediaciones de Plaza Ventura, en la zona de Vía Atlixcáyotl, donde fue detenida y puesta a disposición del Juez de Control para definir su situación jurídica.

Además, es importante señalar que tan solo el pasado miércoles se reportó que, fuerzas estatales y federales detuvieron a Alejandro N., alias “El Pelón”, presunto cómplice de Gabriel G., “El Tato”, asegurándole drogas, cartuchos y un vehículo con reporte de robo en la colonia Los Héroes.

Por otra parte, el propio “Tato” fue vinculado a proceso por delitos contra la salud y cohecho, manteniendo prisión preventiva por su presunta autoría intelectual en el ataque que dejó siete víctimas mortales.

