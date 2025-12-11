¡Ojo! No habrá recolección de basura este 12 de diciembre en Puebla

El Organismo Operador del Servicio de Limpia informó que el viernes 12 de diciembre se suspenderá el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos en todo el municipio, con motivo de la conmemoración del Día del Trabajador y Trabajadora del Organismo de Limpia.

Para evitar afectaciones en la vía pública, el organismo exhorta a la población a resguardar los residuos dentro de sus domicilios o negocios hasta el siguiente día de servicio, y a mantener las áreas comunes libres de desechos que puedan generar molestias o focos de infección.

Esta fecha reconoce la labor fundamental del personal que contribuye diariamente a mantener la ciudad en condiciones adecuadas de limpieza y orden.

El servicio se reanudará de manera normal el sábado 13 de diciembre, retomando los horarios y rutas habituales en todas las colonias, juntas auxiliares y zonas del municipio.

El Gobierno de la Ciudad de Puebla, encabezado por el presidente municipal Pepe Chedraui, reiteró su compromiso de continuar trabajando para brindar servicios públicos eficientes y de calidad en beneficio de Puebla.

Te recomendamos: