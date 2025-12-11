Presentan el libro “Las Cuatro” en el Congreso de Puebla

En el Auditorio 18 de Noviembre del Congreso del Estado, se llevó a cabo la presentación del libro Las Cuatro, de la especialista en Programación Neurolingüística, Ana Claudia Hermoso, que narra los retos que las mujeres tienen que sortear para cumplir con sus objetivos, basado en las cuatro fases lunares y los cuatro elementos: tierra, viento, fuego y agua. Es una obra que mueve, cuestiona y conecta sobre la resiliencia y el desarrollo femenino.

El evento, convocado por la diputada Norma Estela Pimentel, contó con la presencia de las diputadas Laura Guadalupe Vargas Vargas y Xel Arianna Hernández García, así como de la subsecretaria de Transversalización e Institucionalización de la Perspectiva de Género en la Secretaría de las Mujeres, Gabriela Pérez Bazán.

Te recomendamos: