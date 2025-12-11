Josefina Rodríguez inaugura “Puebla, el Latido de México” en Punto México

Con la presencia de la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, y el respaldo del gobernador Alejandro Armenta, la Secretaría de Desarrollo Turístico estuvo presente en la inauguración de la muestra “Puebla, el Latido de México” en Punto México, espacio que durante todo diciembre reúne artesanías, gastronomía, cultura y elementos representativos de las regiones del estado, con el propósito de ser un escaparate nacional.

La secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, encabezó la apertura de la exhibición y reconoció el trabajo conjunto con Puebla para proyectar su creatividad y diversidad cultural. Destacó el impulso del gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum a la participación de 50 artesanas y artesanos de pueblos mágicos y municipios como Chignahuapan, Zacatlán, Cuetzalan, Calpan, Izúcar de Matamoros, Huitzilan, entre otros, que conforman la riqueza creativa poblana.

Al respecto, la directora de la Oficina de Representación del Gobierno de Puebla en la Ciudad de México, Alexa Heredia, señaló que la muestra reafirma el compromiso institucional por consolidar la identidad cultural. Indicó que la presencia del Estado impulsa nuevas oportunidades de promoción y abre un espacio de reconocimiento para quienes preservan las tradiciones locales.

A la inauguración asistieron las y los presidentes municipales de Cuetzalan del Progreso, Óscar Paula; Tecali de Herrera, Alan Gilbert Amador; Chignahuapan, Juan Rivera Trejo, y Zacatlán, Beatriz Sánchez Galindo. Su participación reforzó la importancia de la coordinación institucional para acercar al público la diversidad turística del estado.

La exposición permanecerá disponible durante todo diciembre en Punto México y en el Museo del Palacio Postal, donde las y los visitantes podrán conocer piezas artesanales, productos de temporada y material representativo de los Pueblos Mágicos y regiones turísticas poblanas.

