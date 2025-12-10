Inauguran nuevo Hospital General No. 36 “Carmen Serdán Alatriste”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, visitó Puebla por novena ocasión para encabezar la inauguración del Hospital General No. 36. “Carmen Serdán Alatriste”, antes “San Alejandro”, acompañada por el gobernador Alejandro Armenta y el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, como muestra del compromiso con la salud pública de los gobiernos de la Cuarta Transformación.

En el marco de la 116 Asamblea General del IMSS, la presidenta de México indicó que el instituto es motivo de orgullo nacional, al conformar la red de hospitales más grande de América Latina. Enfatizó que en 12 años el instituto aumentará a 11 mil camas, casi tres veces más de lo que creció en 36 años, durante el periodo neoliberal.

Al resaltar que el nuevo Hospital Regional fue edificado por ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la presidenta reiteró el compromiso de trabajar para servir, ideales que guían al gobierno que encabeza y al IMSS.

Sheinbaum Pardo aseveró que continuarán con la construcción de un México más justo, igualitario y fraterno, donde la salud y seguridad social se vivan como derechos universales, en un país donde nadie se quede atrás. Destacó la vocación del instituto y garantizó que continuará como un faro de bienestar y un pilar de derechos para las y los mexicanos.

En su oportunidad, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, destacó la presencia de la presidenta, ya que se cumple un compromiso con las y los poblanos. En el marco de la asamblea, el titular del IMSS propuso a las y los integrantes renombrar el nosocomio como Hospital General Regional No. 36 “Carmen Serdán Alatriste”, ya que se inicia una nueva etapa y el nombre de la heroína poblana habla de la historia de la entidad.

Zoé Robledo refirió que, con el nuevo nosocomio en Puebla, en todo el país se alcanza la cifra de 39 mil camas, cuando en 2018 apenas se contaba con 33 mil. Puntualizó que en siete años se hizo más que en seis sexenios del periodo neoliberal.

En su mensaje, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, afirmó que la reapertura del Hospital General Regional No. 36 representa un sueño de miles de poblanas y poblanos. Recordó que este hospital fue un espacio emblemático donde nacieron miles de generaciones, pero que tras el sismo de 2017 quedó en el abandono.

El mandatario reconoció el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum con la salud y el bienestar de las familias poblanas, ya que con la puesta en operación de dicho nosocomio le regresó la salud a Puebla y le devolvió la vida al Hospital.

Alejandro Armenta agradeció el cariño que la titular del Ejecutivo federal mantiene con Puebla. Recordó que en junio pasado también inauguró en el Hospital de la Niñez Poblana: la Torre de Especialidades Oncológicas y la Torre de Cardiología y Hemodinamia. Añadió que, gracias al trabajo conjunto con el Gobierno de México, la entidad cuenta hoy con el mejor Hospital de Oftalmología.

Te recomendamos: