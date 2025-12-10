Ajuste presupuestal reduce 197 mdp para 217 municipios de Puebla

Puebla tuvo una reducción de 984 millones de pesos en el Fondo General de Participaciones durante el segundo ajuste cuatrimestral de 2025, informó la secretaria de Planeación y Finanzas estatal, Josefina Morales Guerrero.

En entrevista, la funcionaria explicó que dicho ajuste negativo impactó en los recursos destinados a los 217 municipios, que en suma no percibirán 197 millones de pesos.

Aseguró que el ajuste corresponde a los mecanismos regulares de actualización que realiza la Federación y que dependen del comportamiento de la recaudación nacional.

Sin embargo, aseguró que, pese a la disminución, la administración estatal no verá comprometido el cumplimiento de sus metas ni los objetivos programados para el presente ejercicio fiscal.

En el caso de los municipios, la funcionaria indicó que los ayuntamientos deben tener prudencia en el manejo de sus recursos durante el último trimestre del año para mantener estabilidad en sus operaciones y evitar afectaciones en sus servicios y compromisos, como el pago de aguinaldos.

