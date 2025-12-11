Claudia Sheinbaum es la quinta mujer más poderosa del mundo, según Forbes

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ocupa el quinto lugar en la lista de Forbes de Las 100 Mujeres Más Poderosas del Mundo en 2025. Se posiciona junto a lideresas europeas y asiáticas en el ranking anual.

Forbes la describe como la primera presidenta en la historia de México, elegida con una victoria aplastante en junio de 2024. Su toma de posesión en octubre fue recibida con vítores de “Presidenta”.

También señala su papel como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, de 2018 a 2023, por introducir un sistema de “cablebús” que mejoró los desplazamientos urbanos.

Asimismo, destaca su papel como científica con un doctorado en ingeniería energética y su Premio Nobel de la Paz 2007 compartido por el panel de ciencias del clima de la ONU.

Se ubica por debajo de Ursula von der Leyen (1), Christine Lagarde (2), Sanae Takaichi (3) y Giorgia Meloni (4).

La lista se basa en cuatro métricas: dinero, medios de comunicación, impacto e influencia. En el caso de políticas, se considera el Producto Interno Bruto (PIB) y población.

