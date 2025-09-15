Acusan a edil de Santa Catarina por presunto sacrificio de perros

El alcalde de Santa Catarina, en Nuevo León, Jesús Nava, está bajo investigación por el presunto maltrato y sacrificio de 70 perros en el Centro de Bienestar Animal de la región.

Animalistas indicaron que la medida fue consecuencia de un recorte presupuestal que llevó a suspender la alimentación de los animales, que hasta ese momento se encontraban sanos.

El activista Alex Ventura denunció que el mandatario municipal ordenó no comprar más alimento, dejando a los perros sin comida ni agua por casi un mes para después sacrificarlos.

Ventura mostró imágenes que evidencian el deterioro de los animales y un supuesto depósito con cuerpos en bolsas. Además, señaló que Jesús Nava trató de intimidar a personas para que el caso no se diera a conocer.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, condenó los hechos y confirmó que la División Ambiental está investigando el caso. Como parte de las diligencias, la Fiscalía cateó el Centro de Bienestar Animal.

Mediante un video, el alcalde negó las acusaciones de maltrato y aseguró que los 70 perros están vivos. No obstante, habitantes de Santa Catarina convocaron una marcha este 15 de septiembre para exigir su destitución.

Completamente indignado por el caso que me están haciendo llegar en redes donde presuntamente 70 perritos fueron MALTRATADOS y ASESINADOS en el municipio de Santa Catarina. Ya se notificó a la División Ambiental para atender el caso, investigar, y, de ser cierto, aplicar MÁXIMA… — Samuel García (@samuel_garcias) September 13, 2025

