Levantan bloqueo en libramiento Arco Norte tras más de 80 horas

Después de casi 81 horas, se restableció la circulación en el libramiento Arco Norte, a la altura de la caseta de Calpulalpan, que fue bloqueado por campesinos de Tlaxcala, Hidalgo y el Estado de México.

El bloqueo afectó también la caseta de San Martín Texmelucan en la autopista México-Puebla.

La Guardia Nacional informó a través de su cuenta de X que alrededor de las 19:00 horas la vialidad estaba libre en Tlaxcala, tras la retirada de personas cerca de la caseta de San Martín Texmelucan, en el kilómetro 222 del Arco Norte.

La circulación opera con normalidad en ambos sentidos, desde Atlacomulco hasta Texmelucan. Maquinaria del Arco Norte realizó la limpieza y retiro de montones de arena y piedras colocados por los manifestantes para impedir el paso de vehículos de carga.

#ConexiónVial 🚨 Manifestantes liberan el Arco Norte del km 182 en caseta Calpulalpan. La circulación se restablece en la zona.



