Quienes participen en arrancones podrían perder licencia de conducir en Puebla

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Puebla, Pavel Gaspar Ramírez, consideró que sí es necesario endurecer las sanciones para quienes participan en arrancones y conduzcan a altas velocidades en vialidades poblanas, por lo que se analizaría el retiro de licencia de conducir y otras medidas.

En entrevista, el diputado local afirmó que trabajan en el análisis de cómo podrían legislar y evitar más siniestros viales como los que se han registrado en la Vía Atlixcáyotl.

Resaltó que en otros países, como Estados Unidos las multas son muy altas para las personas que no respetan los límites de velocidad, así como quienes conducen en estado etílico o bajo alguna otra sustancia psicotrópica.

El legislador apuntó que además de las multas que oscilan en los 10 mil dólares, también aumenta el costo de su seguro para el conductor y llegan a la Corte, situación que empeora para los migrantes.

Tal vez te interese: MC Puebla pide aplicar leyes existentes ante arrancones

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Puebla, Pavel Gaspar, consideró que sí es necesario endurecer las sanciones para quienes participan en arrancones y conduzcan en altas velocidades, por lo que se analizaría el retiro de licencia de… pic.twitter.com/Xe57opsswm — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) December 16, 2025

El también coordinador de la bancada de Morena en el Legislativo dijo que observa que de esta forma la gente sí acata más las reglas, ante el temor de las consecuencias legales que enfrentan ante este tipo de siniestros viales.

“Es un tema de conciencia, pero también como autoridad, debemos estar claros y proteger“, sentenció.

En cuanto a las iniciativas que han presentado las diputadas María de la Barreda del Partido Verde Ecologista de México y la priista Delfina Pozos sobre endurecer las penas para quienes participen en competencias de velocidad.

“Todo lo que sea el tema de la Atlixcáyotl, de los jóvenes, de movilidad, estamos muy atentos”, agregó.

Gaspar Ramírez comentó que van a convocar a foros con especialistas, presidentes municipales de la zona conurbada e inclusive a los automovilistas para socializar las modificaciones que se realicen.

Colectivos de movilidad como Manu Vive alertaron que con las muertes recientes en la Atlixcáyotl hay una crisis de seguridad vial, por lo que pidieron a las autoridades implementar operativos permanentes de control de velocidad, establecer una mesa permanente con organizaciones de sociedad civil para un rediseño seguro de las calles y legislación para sancionar este tipo de prácticas.

Editor: Renato León

Te recomendamos: