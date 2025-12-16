Tres candidatos buscarán presidencia del CCE Puebla

El Comité Electoral del Consejo Coordinador Empresarial de Puebla A.C. informó que tres aspirantes han sido formalmente registrados como candidatos para la Presidencia del organismo, correspondiente al periodo 2026-2028.

Tras una sesión ordinaria en la que se revisó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria del 24 de noviembre, el comité ratificó el registro de Luis Alberto Moreno Gómez Monroy, Juan Pablo Cisneros Madrid y Herberto Rodríguez Regordosa, quienes solventaron en su totalidad la documentación exigida.

El comité exhortó a los candidatos a que la etapa de campaña, que se desarrollará del martes 16 de diciembre de este año al viernes 23 de enero de 2026, se caracterice por ser propositiva, de unidad y respeto. El objetivo señalado es fortalecer al sector empresarial de Puebla a través de un diálogo enriquecedor que permita a los agremiados tomar la mejor decisión para el futuro de la organización.

El Comité Electoral reiteró su compromiso de conducir el proceso con imparcialidad, transparencia y estricto apego a lo establecido en la convocatoria y los estatutos correspondientes.

