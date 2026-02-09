Alejandro Armenta destaca aumento en recaudación por control vehicular

“Queremos agradecer a las y los poblanos, porque el aumento en la recaudación significa confianza en el gobierno y se refleja en mejores obras, a un menor costo”, afirmó el gobernador Alejandro Armenta en referencia a los ingresos que recibe la administración estatal a través del pago del control vehicular.

Refirió que los recursos obtenidos por este impuesto forman parte de una política de orden y legalidad que genera beneficios a través de servicios públicos e infraestructura.

El gobernador subrayó que el control vehicular forma parte de una estrategia integral que articula movilidad, medio ambiente y desarrollo urbano con una visión de largo plazo. Reiteró el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum a Puebla en materia presupuestaria, de infraestructura y transporte, como parte de una coordinación interinstitucional que impulsa el crecimiento ordenado y el bienestar social.

La secretaria de Planeación y Finanzas, Daniela Pérez Calderón, explicó que la recaudación estatal presenta incrementos de hasta 7 por ciento en rubros clave, resultado de la simplificación administrativa, la fiscalización responsable y una política de austeridad sostenida. Indicó que este desempeño financiero permite mantener finanzas sanas y ampliar la inversión pública, sin crear nuevas cargas para la ciudadanía.

Durante 2025, los derechos por Control Vehicular y placas sumaron mil 329 millones de pesos, con un crecimiento de 15 por ciento respecto a 2024, mientras que en enero de 2026 se recaudaron 121.7 millones de pesos. Cabe mencionar que el Control Vehicular tiene un costo de 700 pesos, uno de los más bajos del país; además, otorga 100 por ciento de descuento en tenencia vehicular a quienes cumplen antes del 31 de marzo. El programa evita multas y recargos, facilita el pago en línea y se puede realizar en 851 puntos autorizados.

Te recomendamos: