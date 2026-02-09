Invitan a participar en la carrera militar “Guerreros de Puebla”

Gracias a que el deporte es política de Estado, el Gobierno del Estado de Puebla, en coordinación con la 25 Zona Militar y en el marco del mes del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, llevará a cabo la carrera Táctico Militar “Guerreros de Puebla” este 28 de febrero.

La secretaria de Deporte y Juventud, Gaby “La Bonita” Sánchez, invitó a las y los poblanos a participar en dicho evento. Mencionó que habrá distancias con un circuito de obstáculos de 2, 5 y 7 kilómetros para todas y todos. Asimismo, precisó que las y los interesados en participar podrán inscribirse en los polideportivos a cargo de la dependencia.

En su mensaje, agregó que con miras a su próxima pelea contra la argentina Tamara “Rebelde” Demarco, el 28 de marzo en el Auditorio GNP, la secretaria solicitó licencia con base en lo establecido por los artículos 79, fracciones 23 y 36, 82, segundo párrafo, y 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 3, 22, fracción 19, 31, fracción 11 y 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 23 del Reglamento Interior de la Secretaría de Deporte y Juventud, para realizar su preparación de manera óptima.

Finalmente, resaltó que, con el apoyo del gobernador Alejandro Armenta y aunado a la visión humanista de la presidenta Claudia Sheinbaum, Puebla seguirá con su transformación y proyección del deporte para que más niñas, niños y jóvenes consigan sus sueños a través de este sector fundamental.

