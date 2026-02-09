Tonantzin Fernández anuncia mega rodada Cholula–Puebla

Con el objetivo de promover el turismo y la derrama económica en San Pedro Cholula, la presidenta municipal, Tonantzin Fernández Díaz, junto con representantes de “1,200 Sentimientos Cúbicos México”, presentó la mega rodada Cholula–Puebla del mismo nombre, la cual arribará al corazón del municipio.

La Plaza de la Concordia será sede de este encuentro el próximo 15 de febrero, donde se prevé la llegada de más de 3 mil motocicletas y alrededor de 6 mil motociclistas, quienes compartirán la pasión por la movilidad en dos ruedas y promoverán la conducción responsable y segura.

Toño Ortíz, representante de “1,200 Sentimientos Cúbicos México”, destacó que San Pedro Cholula es uno de los mejores destinos para este tipo de concentraciones, además de que eventos de esta magnitud pueden generar una derrama económica superior a los 3 millones de pesos. Asimismo, agradeció a la administración municipal por la coordinación y facilidades brindadas para su realización.

En su mensaje, la presidenta municipal señaló que San Pedro Cholula recibirá con los brazos abiertos a las y los participantes, quienes podrán exhibir sus motocicletas y disfrutar de actividades complementarias como música en vivo y una gran rifa para asistentes.

Finalmente, invitó a las y los cholultecas y al turismo en general a visitar el municipio, consumir local y apoyar la economía de la región. Señaló que estas actividades fortalecen la vida comunitaria y posicionan a San Pedro Cholula como un destino dinámico, por lo que el Gobierno Municipal continuará trabajando de manera coordinada con organizadores y autoridades para que se desarrollen de forma ordenada, segura y en beneficio de la ciudadanía.

Te recomendamos: