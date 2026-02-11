Avalan donación de predio para Centro de Educación Especial

La Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Congreso del Estado aprobó el proyecto de dictamen mediante el cual se autoriza al Ayuntamiento de Puebla la enajenación, bajo la figura de donación a título gratuito, de una superficie de tres mil 209 metros cuadrados en favor del Organismo Público Descentralizado denominado Sistema Municipal DIF.

El proyecto de dictamen, elaborado a partir de la propuesta del Ejecutivo Estatal, establece que el predio será destinado a la construcción y operación del Centro de Educación Especial, iniciativa que impulsa el Sistema Municipal DIF, con el respaldo de la Fundación Nissan.

El plantel estará enfocado en la atención de niñas y niños con síndrome de Down, a través del trabajo conjunto entre la administración municipal y el sector privado.

A la sesión de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal asistieron las y los diputados Laura Guadalupe Vargas Vargas, Modesta Delgado Juárez, Julio Miguel Huerta Gómez, Rafael Alejandro Micalco Méndez y Óscar Mauricio Céspedes Peregrina.

Te recomendamos: