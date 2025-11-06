Trasladan de emergencia a mujer embarazada al Hospital de la Mujer en Tehuacán

Para salvaguardar la salud de una mujer embarazada y de su bebé, el Gobierno del Estado, a través del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) de la Secretaría de Salud, realizó el traslado aéreo de una paciente de 27 años al Hospital de la Mujer y Neonatología de Tehuacán.

De acuerdo con el reporte médico, la paciente, con 29.3 semanas de gestación, presentó cefalea, lumbalgia y ruptura prematura de membranas, motivo por el cual fue ingresada al Hospital General de Izúcar de Matamoros.

A su llegada, se encontraba consciente, orientada y con signos vitales estables. No obstante, tras la valoración médica, se determinó la necesidad de resolución quirúrgica e ingreso a cuidados intensivos, por lo que se activó el protocolo de traslado especializado.

El traslado se efectuó en una ambulancia de SUMA, bajo supervisión médica, con destino al Hospital de la Mujer y Neonatología de Tehuacán, donde la paciente continuará con atención integral y gratuita.

La administración estatal encabezada por Alejandro Armenta reafirma su compromiso con la atención médica de calidad para mujeres embarazadas y recién nacidos, además del fortalecimiento del acceso a servicios especializados en toda la entidad.

Te recomendamos: