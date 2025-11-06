Liz Sánchez destaca reforma para cancelar suscripciones digitales

En México, miles de personas han sufrido cobros automáticos, cargos sorpresa o procesos interminables para cancelar una suscripción digital. Hoy, esa historia empieza a cambiar.

La senadora Liz Sánchez, del Partido del Trabajo, celebró la aprobación en el Senado de la minuta en materia de cancelación de suscripciones y membresías con cobro recurrente, una medida que pone fin a los abusos de las plataformas y servicios digitales que afectan directamente el bolsillo de las y los consumidores.

Esta reforma devuelve el control a la ciudadanía y establece reglas claras: ningún servicio podrá aplicar cargos sin consentimiento, las cancelaciones deberán ser tan sencillas como la contratación y las renovaciones automáticas solo podrán realizarse con previo aviso.

Con este avance, se fortalece la Ley Federal de Protección al Consumidor y se garantiza que la tecnología esté al servicio de la gente. Liz Sánchez destacó que la transformación también se construye en lo cotidiano, en cada acción que defiende los derechos de las y los mexicanos frente a los abusos del mercado digital.

La legisladora poblana subrayó que esta medida beneficia especialmente a mujeres, personas adultas mayores y jóvenes, quienes son las principales usuarias de servicios en línea.

Reiteró además su compromiso con Puebla y con México para seguir impulsando leyes que protejan la economía familiar y promuevan la justicia digital.

