COPARMEX Puebla visita instalaciones de la empresa Yakult

La presidenta de COPARMEX, Beatriz Camacho, acompañada por la titular de la Comisión de Responsabilidad Social de Coparmex Puebla, realizó una visita a las instalaciones de la empresa Yakult. El encuentro tuvo como fin estrechar lazos empresariales y, primordialmente, invitar a Yakult a adherirse y formar parte del Distintivo de Empresa Digna.

Durante la reunión, COPARMEX Puebla destacó su naturaleza como un órgano vertebrador, un puente esencial entre la sociedad civil organizada, instituciones académicas, clústers, asociaciones e instancias gubernamentales (federales, estatales y municipales). Esta función permite a los afiliados la defensa de sus intereses e incidir en decisiones clave de la agenda pública, social y privada que impactan el entorno económico.

Durante este año, COPARMEX Puebla ha incrementado en un 56% su número de afiliados, reflejo de la confianza que las empresas depositan en el organismo y del compromiso continuo por fortalecer la representatividad empresarial en el estado.

Este rol de representatividad fue el que más interesó a los directivos de Yakult, quienes reconocieron en la afiliación a Coparmex un gran beneficio.

