Dan último adiós a policías abatidos en Huixcolotla

Tras tres días de la emboscada en Huixcolotla, donde un grupo de sicarios abatió a tres agentes de la Policía Municipal, familiares y amigos de Tecamachalco, Palmarito Tochapan y Quecholac brindaron este 5 de noviembre el último adiós a las víctimas.

La mañana del miércoles, compañeros, familiares y amigos de la comandante Yusami Monterrosas y los oficiales Arturo Jiménez y Roberto Pérez Trinidad acompañaron los féretros de los agentes hacia los panteones de Tecamachalco y Quecholac.

El cuerpo de Roberto Pérez fue trasladado a Tecamachalco para su sepultura, mientras que los restos de Yusami y Arturo partieron desde la parroquia central de Palmarito Tochapan rumbo al panteón del camino a Juárez.

Durante el trayecto, asistentes y ciudadanos locales rindieron homenaje con música de mariachi, flores, confeti y dos banderas de México que cubrían los ataúdes, los cuales avanzaron entre porras y aplausos.

En el cementerio, los presentes hicieron una pasada lista en honor a los dos agentes caídos en cumplimiento de su labor. Las banderas que acompañaron a los cuerpos fueron entregadas a la esposa y al padre de las víctimas.

Los mariachis continuaron tocando hasta que las tumbas fueron cerradas. Los puñados de tierra lanzados al descanso final fueron el último gesto de duelo, mientras lágrimas y flores caían al suelo, acompañados de cánticos que exigían justicia por lo ocurrido.

Editor: César A. García

