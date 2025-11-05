Designan a Grecia Quiroz como alcaldesa de Uruapan tras asesinato de su esposo

El Congreso de Michoacán aprobó por unanimidad a Grecia Itzel Quiroz García como alcaldesa sustituta de Uruapan, tras el asesinato del presidente municipal Carlos Manzo.

Con 38 votos a favor, los diputados locales avalaron la designación de Quiroz García, quien completará el periodo administrativo 2024-2027.

La sesión estuvo marcada por emotivos homenajes al edil asesinado, con consignas de “¡Carlos Manzo vive!” y un minuto de aplausos en su memoria.

Durante su toma de protesta, la nueva alcaldesa –viuda de Manzo– declaró llegar “con el corazón destrozado” pero con la determinación de continuar el legado de su esposo.

La sesión concluyó con consignas de “¡Carlos Manzo vive!” y “¡Ni un paso atrás!“, mientras la presidenta municipal recibió el respaldo de los diputados presentes.

Grecia Itzel Quiroz García se convierte así en la primera mujer en asumir la presidencia municipal de Uruapan en circunstancias extraordinarias.

🚨#AHORA Grecia Quiroz rinde protesta como alcaldesa sustituta de Uruapan, Michoacán, tras asesinato de su esposo, Carlos Manzo.



"¡Presidenta, presidenta!”, exclaman en el Pleno. pic.twitter.com/Qq9xKjBWYB — Azucena Uresti (@azucenau) November 5, 2025

