Omar Muñoz realiza faena en Reserva Territorial Quetzalcóatl

El presidente municipal de Cuautlancingo, Omar Muñoz, llevó a cabo esta mañana una faena de limpieza comunitaria muy importante en la Reserva Territorial Quetzalcóatl, en conjunto con Rebeca Bañuelos Guadarrama, titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del gobierno estatal, como parte del trabajo conjunto entre autoridades para rescatar espacios públicos en beneficio de los ciudadanos.

Con la participación de vecinos y funcionarios públicos, se demostró que cuando sociedad y gobierno se unen, se obtienen grandes resultados.

Te recomendamos: