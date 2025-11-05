Armenta anuncia compra de 70 hectáreas para nuevo parque en Flor del Bosque

El gobernador Alejandro Armenta Mier dio a conocer la compra de 70 hectáreas más en la zona de Flor del Bosque, donde se asentará el parque “Pensar en Grande”; además, propuso bautizar como “El Humanista” al puente vehicular que se construye para sustituir “La Panga”.

En conferencia de prensa, desde la Ciudad de México, el mandatario indicó que Puebla tendrá un espacio similar a Chapultepec, con apenas 2 metros cúbicos menos de extensión, en Flor del Bosque.

Indicó que se trata de una reserva natural que se denominará parque “Pensar en Grande”, uno de los slogans de su administración, aunque no precisó si dicho nombre sustituirá el de Flor del Bosque.

Para ello, dijo que se adquirieron 70 hectáreas más de bosque ubicado en la zona suroriente de Puebla capital y cuyo proyecto presentará próximamente.

Puente de La Panga lleva avance del 35%

Por otra parte, sugirió bautizar como “El Humanista” al puente vehicular que sustituirá a La Panga para comunicar a San Baltazar Tetela y Los Ángeles Tetela, el cual lleva un avance del 35%.

Sostuvo que la obra es una deuda histórica con dichas comunidades, cuyos habitantes actualmente tardan más de una hora en trasladarse entre ambos puntos a través de La Panga, por lo que es necesario el puente para reducir a minuto y medio el tiempo de traslado, que en emergencias podría significar la vida o la muerte.

Señaló que el puente podría llamarse “El Humanista”, aunque se someterá a consulta para tomar una definición al respecto.

“Va a salvar vidas, esa panga se ha hundido muchas veces, y cuántas personas han muerto por piquete de alacrán, víbora o araña, o por infarto porque tardan una hora en salir”, apuntó.

Destacó que la obra que inició en julio pasado registra un progreso del 35% y comentó que el puente será soportado por 28 columnas, que tienen una profundidad de 22 a 50 metros dentro del Lago de Valsequillo.

