Canadá quiere “robarse” a Marcelo Flores al no ser convocado por México

Este martes la prensa norteamericana informó que la Selección de Canadá tiene planeado convocar a Marelo Flores para las siguientes fechas FIFA, “robando” a un elemento que podría aceptar la propuesta al tener tiempo sin ser convocado por México y que cuenta con la nacionalidad de la tierra del maple.

La noticia fue publicada por The Athletic, medio que pertenece al gigante The New York Times y que cubre de cerca a las otras naciones que albergarán el mundial.

En la información, se dice que el entrenador de la Selección Canadiense, Jesse March, habría ofrecido a Marcelo entrenar con el equipo para los partidos amistosos de la fecha FIFA contra Ecuador y Venezuela.

De igual manera, indican que el atacante de Tigres aceptó la invitación, con la firme intención de estar en un proceso a largo plazo.

Por el momento, solo acudirá a su país natal en calidad de jugador de entrenamiento, pero la idea es que conozca a sus futuros compañeros y pueda conocer los planes que tienen de cara al mundial del 2026.

Su caso, en particular, le permitiría hacer el cambio de representación de país porque cumple con las tres reglas que establece la FIFA:

No haber jugado más de tres partidos con la mayor, incluidos partidos de clasificación, antes de cumplir 21 años.

La última participación tendría que haber sido tres años antes.

No haber jugado el Mundial o competiciones intercontinentales.

El joven extremo de 22 años nació en Georgetown, Canadá, pero decidió vincularse definitivamente a México (sus padres nacieron en suelo azteca) en mayo de 2022.

No obstante, ha tenido una carrera a la baja. Todo inició con su meteórico ascenso como juvenil del Arsenal, donde después tuvo un breve paso por el Real Oviedo de la segunda división española, hasta llegar a su actualidad en los Tigres de la UANL.

Esta temporada ha sido prácticamente borrado del conjunto felino, apenas con un gol en su único partido como titular y 4 apariciones entrando de cambio en minutos finales. En cuanto al tema nacional, el “Vasco” Aguirre no lo tiene contemplado en las convocatorias por su presente.

La decisión final recaerá absolutamente en Marcelo, quien tiene la oportunidad de pertenecer a un proyecto que le promete estar en la Copa del Mundo como titular y ser pieza clave en la ofensiva canadiense o seguir luchando por un lugar en el que no tiene cabida.

