SSP Puebla coordina con Tlaxcala hallazgo de 6 cuerpos en zona limítrofe

El secretario de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez González, precisó que fueron seis los cadáveres hallados en los límites de Puebla y Tlaxcala, quienes probablemente habrían sido privados de su libertad en la entidad vecina.

En entrevista, el vicealmirante explicó que tras el hallazgo se puso en contacto con su homólogo Alberto Perea para coordinar acciones para el esclarecimiento de los hechos.

Indicó que, de forma preliminar, suponen que las víctimas fueron privadas de su libertad y asesinadas en Tlaxcala, y que sus cuerpos fueron abandonados posteriormente en la zona limítrofe entre ambas entidades.

No obstante, dijo que también existe la posibilidad de que tres de ellos hayan sido sustraídos en el municipio de Tepeaca, por lo que continúan las indagatorias para determinar la identidad y origen de las víctimas.

El funcionario sostuvo que existe trabajo coordinado entre elementos de ambas entidades, pero eso no significa que la Policía Estatal de Tlaxcala realice recorridos en territorio poblano.

Editor: César A. García