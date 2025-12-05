“Muy bien”: así define Sheinbaum su primera reunión con Trump

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “muy bien” su primera reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington D. C. Ambos acordaron “seguir trabajando juntos” en temas comerciales, informó tras la ceremonia del sorteo del Mundial 2026.

En su cuenta de la red social X, la mandataria mexicana describió el encuentro con Trump y el primer ministro canadiense, Mark Carney, como “excelente” y destacó la “gran oportunidad” que representa la Copa Mundial de Fútbol de 2026 para los tres países norteamericanos.

El trío coincidió durante el sorteo realizado en el Centro Kennedy, donde Estados Unidos, México y Canadá son los organizadores del torneo. Los líderes subieron juntos al escenario, sacaron las pelotas de sus naciones y participaron del evento en un ambiente distendido.

Después del sorteo, Sheinbaum, Trump y Carney sostuvieron una reunión de aproximadamente 45 minutos, según reportó la cadena CBC. Este encuentro se da en un contexto de incertidumbre sobre el futuro del T-MEC, cuyo vencimiento y posible renovación despiertan debate.

El miércoles, el presidente estadounidense dijo que podría dejar expirar el tratado de libre comercio y buscar un nuevo acuerdo, acusando a sus vecinos de haberse aprovechado económicamente. Pese a las diferencias, señaló mantener una buena relación Sheinbaum y Carney.

Este fue el primer viaje de Claudia Sheinbaum a la capital de Estados Unidos desde que asumió la presidencia y marca un punto de contacto clave con sus homólogos en Norteamérica, en un momento decisivo para las relaciones comerciales y políticas regionales.

En Washington, tuvimos una excelente reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney; hablamos de la gran oportunidad que representa la Copa Mundial de Fútbol 2026 para los tres países y de la buena relación que…

