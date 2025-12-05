Recuperan vehículo robado tras persecución policial en Cuautlancingo

Gracias a las labores de inteligencia entre las corporaciones policiacas de Cuautlancingo y Coronango, este día se recuperó un vehículo con reporte de robo en la cabecera municipal.

Los hechos ocurrieron este mediodía cuando se dio una persecución para atrapar a un masculino que sustrajo un vehículo y, al percatarse de haber sido descubierto, trató de huir entre las calles de Cuautlancingo.

La policía municipal de Cuautlancingo le dio alcance al sujeto y recuperó el auto. Con esto suman cuatro vehículos recuperados en los últimos días.

Con este tipo de acciones, el gobierno municipal refrenda su compromiso con el combate a la delincuencia.

