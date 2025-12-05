Armenta califica a Antonio Valente como delincuente y pide acción de la FGR

El gobernador Alejandro Armenta Mier calificó a Antonio Valente Martínez Fuentes como un “delincuente” y exhortó a la Fiscalía General de la República (FGR) a ejercer las vinculaciones a proceso por los presuntos delitos de robo de combustible, lavado de dinero y homicidios que se le atribuyen.

En entrevista, el mandatario consideró que el reciente bloqueo de agricultores en la autopista Puebla–Orizaba no fue una protesta legítima, sino un intento por aprovechar la coyuntura nacional generada por la discusión de la Ley General de Aguas.

No obstante, evitó pronunciarse sobre la participación del diputado Ignacio Mier Bañuelos y del senador Ignacio Mier Velasco en la negociación para resolver el conflicto, al afirmar que ambos buscan politizar el tema.

Respecto a las recientes apariciones de Antonio Martínez en redes sociales —en las que lanzó amenazas contra el secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala—, el gobernador señaló que son “inaceptables” y no deben minimizarse. Por ello, llamó al funcionario estatal a presentar la denuncia correspondiente.

Armenta sugirió que el presunto delincuente y padre de la alcaldesa de Quecholac, María Guadalupe Martínez Gerardo, utiliza la actividad agrícola como fachada para lavar recursos provenientes del huachicoleo.

“Ahora resulta que un delincuente es un agricultor. Un delincuente es un delincuente. La actividad agrícola se vuelve un modo de lavar el dinero del huachicoleo. Es la verdad; cada quien que asuma su responsabilidad. Yo no le estoy endosando nada a nadie”, sostuvo.

El mandatario incluso dejó entrever que Antonio Martínez estaría relacionado con el homicidio de dos elementos de la Sedena en 2017, en Palmarito Tochapan, así como con el asesinato de tres agentes de la Fiscalía de Puebla en 2021, en Tecamachalco.

Alejandro Armenta subrayó que estos señalamientos no responden a motivos políticos, sino que se trata de un asunto de seguridad que corresponde a las autoridades de procuración de justicia.

Enfatizó que, al tratarse de delitos federales, espera que la FGR actúe en consecuencia, y advirtió que en su administración “no habrá tratos especiales con delincuentes”, como —dijo— ocurría en gobiernos anteriores.

