“Verde Navidad” supera meta de acopio de árboles naturales en Puebla

El Gobierno de la Ciudad de Puebla que encabeza el presidente municipal, Pepe Chedraui, informa que la campaña Verde Navidad 2025, impulsada en coordinación con Africam Safari y con el respaldo operativo del Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL), concluyó de manera satisfactoria al cumplir la meta establecida de acopio de árboles naturales de Navidad.

Gracias a la participación responsable de las familias poblanas, los árboles recolectados no terminarán en el relleno sanitario, barrancas o incinerados en la vía pública. Por el contrario, serán aprovechados como materia prima para la elaboración de composta que permitirá mejorar los suelos de Valsequillo, elaborar materiales de enriquecimiento animal y construir terrazas que ayudan a retener suelo, evitando la erosión y la pérdida de nutrientes.

La Campaña Verde Navidad promueve desde hace 21 años el reciclaje de árboles naturales una vez concluida la temporada decembrina. Desde 2004 y hasta antes del inicio de la campaña 2025, se han reciclado 126 mil 882 árboles navideños, consolidándose como una de las estrategias ambientales con mayor continuidad en el municipio.

Muchos de los árboles son destinados como materiales de enriquecimiento para diversas especies como elefantes, chimpancés, leones y aves. El Gobierno de la Ciudad reconoce la participación activa de la ciudadanía y la suma de esfuerzos que hacen posible este tipo de iniciativas sustentables, que generan beneficios ambientales tangibles para Puebla.

Finalmente, se recuerda a las y los participantes que podrán hacer válido su cupón 2×1 para ingresar a Africam Safari o Arboterra hasta el próximo 15 de marzo, por lo que se invita a aprovechar este beneficio.

