Poblano va a comprar refresco y “lo anexan” en Tijuana

En redes sociales se hizo viral un video de un hombre que acudió a una tienda de autoservicio con la intención de comprarse un refresco, sin embargo, una autodenominada ‘patrulla espiritual’ lo sacó del establecimiento para “anexarlo“.

El hombre identificado como Óscar Obed es originario de Puebla, y la agrupación lo señaló de tener problemas de adicciones, por lo que, sin previo aviso, lo interceptaron antes de que llegara a la caja a pagar, lo levantaron en el aire entre cuatro personas y lo subieron a un vehículo a pesar de la resistencia que puso.

Los encargados del anexo rodearon al hombre mientras comenzaron a hablarle, apuntando a que vivía en una “miseria espiritual“, el hombre atinó a decir que estaba trabajando, y que su apariencia no se debía al consumo de sustancias, sino que se dedicaba al reciclaje, aunque sus intentos fueron en vano.

“Yo no necesito un centro, estoy trabajando, estoy en regla, estoy trabajando hermano, si me miras todo sucio es porque ando reciclando“, dijo el hombre llevado en contra de su voluntad. Mientras se lo llevaban exclamó: “Ehh, que no, me están secuestrando.”

“Esa miseria espiritual, carnal. La negación, el primer síntoma de la adicción. Yo entiendo que vas a patalear porque te vamos a desprender de la sustancia… Te voy a decir un versículo bien hermoso, sin tanta chimichanga como digo yo, y es el Lucas 14:23 con ese versículo vas a empezar a flotar y vas a empezar a desafiar la gravedad”, dijo uno de los “guardines” antes de secuestrar al joven a plena luz del día.

La intervención de la ‘patrulla espiritual’ generó polémica en redes sociales, ya que hubo comentarios de personas que consideraron que es un buen gesto el llevarlo a una clínica cristiana que serviría como supuesto centro de rehabilitación, mientras que otros arremetieron en contra del grupo por privar de la libertad al varón, un delito; otros comentarios simplemente señalaban que “no se puede ayudar a quien no lo pide.”

