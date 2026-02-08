Proponen regulación a prácticas abusivas en venta digital de boletos

La diputada presidenta de la Comisión de Turismo del Congreso del Estado de Puebla, Angélica Alvarado Juárez, presentó un punto de acuerdo con el objetivo de proteger a las personas consumidoras frente a prácticas abusivas en la venta digital de boletos para eventos culturales, espectáculos y de entretenimiento.

La propuesta tiene como finalidad evitar cargos excesivos, cobros duplicados y comisiones injustificadas que encarecen de manera indebida el precio final que pagan las y los poblanos, afectando directamente el acceso a la cultura, el esparcimiento y la convivencia social.

En este sentido, el punto de acuerdo exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) para que emita lineamientos específicos, obligatorios y claros para las plataformas digitales de venta de boletos y regule los cargos por servicio y los llamados cargos adicionales, a fin de que estos sean razonables, proporcionales, plenamente justificados y transparentes.

Asimismo, se propone prohibir esquemas de cobro multiplicado por boleto cuando el servicio prestado sea único por transacción, regular conceptos ambiguos como “procesamiento de orden” y reforzar las acciones de vigilancia, verificación y, en su caso, sanción ante prácticas comerciales abusivas.

“Cuando protegemos el acceso a la cultura, protegemos también el bienestar, la convivencia y el desarrollo social. Asistir a un evento cultural o de esparcimiento no debe significar endeudarse ni convertirse en un privilegio económico”, puntualizó Alvarado Juárez.

La diputada local subrayó que este punto de acuerdo no busca controlar precios privados, sino frenar abusos, promover transparencia real y garantizar que el derecho a la cultura se ejerza en condiciones dignas.

