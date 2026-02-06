Texmelucan firma convenio educativo con el IEDEP

El presidente municipal Juan Manuel Alonso Ramírez firmó el convenio de colaboración con el Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla (IEDEP) campus San Martín Texmelucan, como parte de su compromiso con el fortalecimiento formativo y educativo, en beneficio de las y los texmeluquenses.

El alcalde Juan Manuel Alonso señaló que para su gobierno la educación es primordial para la recuperación del tejido social; este convenio reafirma su compromiso con la educación, la capacitación continua y la generación de oportunidades que contribuyen al desarrollo de Texmelucan.

La Directora General del IEDEP, Juana Guadalupe Marmolejo Sánchez, destacó la disposición del presidente municipal, Juan Manuel Alonso, para fortalecer el desarrollo educativo y social del municipio y la región.

Con la firma del convenio, los estudiantes fortalecen el aprendizaje obtenido en las aulas al llevarlo a la práctica; también, los descuentos asentados en el convenio permitirán la continuidad de estudios para quienes así lo requieran.

Finalmente, José Luis Hernández Menchaca, Secretario del Ayuntamiento, detalló que este acuerdo permitirá que las y los texmeluquenses puedan terminar el bachillerato o licenciatura, además de la apertura para que los estudiantes del IEDEP puedan liberar su servicio social y prácticas profesionales en la presidencia municipal.

