Detienen a tres personas por robo en transporte público de Puebla

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla, en coordinación interinstitucional con los tres niveles de gobierno y bajo las instrucciones del presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, detuvo a dos hombres y una mujer por su presunta participación en el delito de robo con violencia a usuarios de transporte público.

La intervención, realizada mediante un despliegue territorial en calles de la colonia El Refugio, permitió la captura de Juan “N.”, de 33 años; Miguel “N.“, de 30; y Mariana “N.”, de 23.

Según el reporte de las autoridades, los detenidos habían despojado momentos antes a pasajeros de una unidad de transporte público utilizando un arma de fuego y objetos punzocortantes, sustrayendo diversos teléfonos celulares y una cartera, objetos que posteriormente fueron reconocidos por las víctimas como de su propiedad.

Los tres probables responsables fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para que se determine su situación jurídica. La Policía de la Ciudad destacó que con este tipo de acciones se refuerzan los esquemas de reacción policial en el municipio, con el objetivo de combatir la delincuencia y garantizar la tranquilidad de las familias poblanas.

