SSC Atlixco recupera motocicleta robada y detiene a conductor

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Atlixco recuperó una motocicleta con reporte de robo y detuvo a un hombre durante un recorrido de vigilancia en la colonia Valle Sur.

Los hechos ocurrieron cuando elementos atendieron un reporte ciudadano y detectaron a un conductor que circulaba en sentido contrario a bordo de una motocicleta azul sin placas, quien intentó huir al notar la presencia policial.

Tras la intervención y la verificación del Número de Identificación Vehicular (NIV), se confirmó que la unidad, una Italika FT 160 GTS modelo 2024, contaba con reporte de robo vigente.

El conductor fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, garantizando en todo momento el respeto a sus derechos humanos.

