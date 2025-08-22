Siguen sin fecha para finalizar juicio por feminicidio de Cecilia Monzón

Aunque llevan 38 audiencias y están por cumplirse cuatro meses del arranque del juicio por el feminicidio de la activista Cecilia Monzón, no hay fecha para que culmine este proceso.

De las tres audiencias programadas esta semana, sólo se llevaron a cabo dos, pues la del lunes pasado se suspendió por supuestos temas de salud del abogado del ex político Javier N.

En las audiencias del miércoles pasado y la de este viernes 22 de agosto, apenas pasó un perito que presentó imágenes de algunos de los cateos realizados.

Audiencia núm. 38. Juicio por feminicidio.



Los políticos que agreden mujeres, están más protegidos que nadie frente a la justicia. En MX y en cualquier sitio.



Este es un juicio que puede hacer historia, por Ceci y por todas.#JusticiaParaCeciliaMonzón🌻!! — Helena Monzón (@Helena_Monzon) August 22, 2025

“37!! Y todavía no sabemos cuando acaba este juicio, por el feminicidio de mi hermana. Es que no se puede entender.”, expresó Helena en redes sociales el 21 de agosto.

El juicio por el feminicidio de la abogada feminista inició el pasado 4 de abril del año en curso, en el que la Fiscalía General del Estado acusa a la expareja de Cecilia, el candidato al gobierno estatal en 2010 Javier N, su sobrino Jair N y Silvestre N de ser los responsables del crimen contra la política y activista.

Cecilia fue asesinada en mayo de 2022 tras salir de su casa en San Pedro Cholula, cuando dos sujetos la alcanzaron y dispararon cuando conducía su vehículo en el Camino Real a Momoxpan.

Fin de audiencia y esto digo:



Así suenan estas sesiones:



– Objeción

– Fuera del alcance

– Impertinente



Y así es como llegamos al ritmo de horchata que llevamos.



Hoy sólo 1 perito, y para hablar del mismo informe pericial que el miércoles.#JusticiaParaCeciliaMonzón🌻!! — Helena Monzón (@Helena_Monzon) August 22, 2025

