ONU declara hambruna en Gaza, la primera en Medio Oriente

La ONU declaró oficialmente la hambruna en Gaza, donde 500 mil personas hacen frente a una situación “catastrófica”, por su parte, Israel amenaza con destruir la mayor ciudad del territorio palestino.

La Clasificación Integrada de Seguridad Alimentaria (IPC), organismo independiente de la ONU, confirmó la hambruna en la ciudad de Gaza, advirtió que podrá extenderse a Deir al Balah y Jan Yunis a finales de septiembre.

El director de la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, acusó a Israel de ocasionar la hambruna por una “obstrucción sistemática” y aseguró que la crisis “podría haberse evitado”.

Te puede interesar: Jueza federal ordena cerrar centro de migrantes Alcatraz

A su vez, Israel rechazó el informe, considerándolo de falso y parcial, y negó la existencia de hambruna en el territorio.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, calificó el uso del hambre con fines militares como un “crimen de guerra”.

Hasta el momento, el conflicto ha dejado más de 62 mil muertos, de acuerdo con cifras del Ministerio de Salud de Gaza y respaldadas por la ONU.

Te recomendamos: