Autoridades investigan posible feminicidio en La Trinidad

La muerte de una mujer identificada como Norma Z., de 34 años, está bajo investigación ministerial, debido a indicios que señalan la posibilidad de un feminicidio. Familiares apuntan a su esposo como posible responsable del hecho.

El cuerpo de Norma fue encontrado el viernes en su domicilio ubicado en la colonia La Trinidad, con múltiples huellas de violencia, entre ellas aparentes mordeduras.

Sus familiares solicitaron la intervención de emergencias, lo que dio inicio a una investigación ministerial y forense para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Los allegados aseguran que Norma era víctima de violencia intrafamiliar por parte de su esposo, Juan N., con quien tenía tres hijos que han quedado en orfandad.

Mientras tanto, durante el fin de semana los familiares iniciaron una campaña en redes sociales exigiendo justicia y solicitan que el caso sea tratado con perspectiva de género.

