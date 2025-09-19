Madonna regresa con un nuevo álbum tras siete años

Madonna anunció oficialmente su regreso a la escena musical con un álbum de estudio previsto para 2026. Después de siete años sin lanzar material, la Reina del Pop sorprende a sus seguidores con este regreso tan esperado. La noticia llega tras el éxito de su gira “The Celebration Tour”, que repasó cuatro décadas de carrera. Este nuevo proyecto marca el inicio de una etapa que busca renovar su legado.

En este regreso discográfico, Madonna vuelve a trabajar con Warner Records, la compañía que la acompañó durante gran parte de sus primeros éxitos. La artista recupera así la asociación creativa con el sello en el que debutó en la década de los ochenta. Al frente de la producción estará Stuart Price, colaborador clave en su icónico álbum “Confessions on a Dance Floor” (2005). Se espera que el disco recupere la energía dance pero incorporando elementos contemporáneos que conecten con nuevas generaciones.

La última vez que Madonna presentó un trabajo de estudio fue con “Madame X” en 2019, un disco que exploró ritmos globales y letras personales. Desde entonces, la cantante se dedicó a giras, proyectos especiales y reediciones de su extenso catálogo. El intervalo de siete años convierte este lanzamiento en uno de los retornos más prolongados de su trayectoria. Para muchos fans, representa la promesa de descubrir una faceta renovada de una artista que siempre ha desafiado expectativas.

Te puede interesar: Biopics de The Beatles tendrán un presupuesto de 400 mdd

Madonna compartió en sus redes sociales su entusiasmo por “hacer lo inesperado” y provocar “conversaciones necesarias” a través de su música. “Warner Records ha sido un verdadero aliado desde el principio”, señaló, subrayando la idea de volver “a casa”. Este mensaje refuerza su legado de romper esquemas y alienta la curiosidad por conocer las nuevas letras y ritmos que presentará en este álbum. La ambición creativa, según la cantante, sigue tan viva como hace cuatro décadas.

La industria musical recibe con entusiasmo el anuncio, anticipando un impacto global. Warner Records destacó a Madonna como “una fuerza cultural definitiva” y aseguró que ya trabaja en ediciones especiales para coleccionistas. Además, el lanzamiento de este disco podría redefinir tendencias en el pop y el dance, tal como ocurrió con sus discos más emblemáticos. Para la cantante, este regreso simboliza el siguiente capítulo de una carrera imparable.

EXCLUSIVE: @Madonna will return in 2026 with a new dance album, reuniting with the label that helped make her a superstar, Warner Records.



Details: https://t.co/GDAnUawmI5 pic.twitter.com/6ibOUTgwXa — Rolling Stone (@RollingStone) September 18, 2025

Te recomendamos: