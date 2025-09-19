Tim Burton y Mónica Bellucci anuncian su separación

Este viernes 19 de septiembre, el icónico director de cine, Tim Burton, y la reconocida actriz italiana, Mónica Bellucci, anunciaron el fin de su relación a través de un comunicado en conjunto, en total la relación duró un período de tres años, y como fruto de este amorío surgió la película de Beetlejuice 2.

Tim Burton y Mónica Bellucci informaron que la separación se dio en buenos términos y evitando cualquier tipo de controversia que pudiese sembrar discordia en sus fanáticos.

Con mucho respeto y profundo cariño mutuo, Mónica Bellucci y Tim Burton decidieron separarse, según expresó la expareja en dicho comunicado.

El creador de películas como “El extraño mundo de Jack” y “El joven manos de tijera” conoció a la popular actriz en 2022, en el Festival de Cine Lumière celebrado en la ciudad francesa de Lyon. De ahí en adelante se sabía que ambas reconocidas personalidades estaban juntas, no obstante, no se caracterizaron por ser muy mediáticos.

De dicha relación surgió segunda entrega de “Beetlejuice”, en donde la italiana da vida a Delores, una criatura monstruosa que se parece a Frankenstein y que estuvo casada con el personaje principal, Beetlejuice.

Monica Bellucci and Tim Burton have split after 3 years together. pic.twitter.com/zxywUDPVcT — Film Updates (@FilmUpdates) September 19, 2025

Editor: Jesús Israel Villalobos Fernández

