Atienden encharcamientos tras tromba en San Pedro Cholula

El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula activó de manera inmediata la Brigada Pluvial Intermunicipal tras la fuerte tromba registrada esta tarde. Personal de Protección Civil, SOSAPACH, el Organismo Operador de Limpia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana concentraron sus labores en puntos críticos donde se presentaron encharcamientos.

Las intervenciones se realizaron principalmente en el exterior de Villas del Rosario, así como en los cruceros de la 2 Norte y 20 Poniente y la 20 Poniente y 3 Norte, donde se detectaron rejillas obstruidas por acumulación de basura.

Brigadas de Protección Civil abrieron pozos de visita en la calle 5 Norte para facilitar el desfogue del agua, mientras cuadrillas de limpia realizaron la limpieza de rejillas y bocas de tormenta en la zona de la 2 Norte a la 7 Norte y de la 24 Poniente a la 16 Poniente.

Gracias a estas acciones coordinadas, el nivel del agua en las zonas afectadas comenzó a descender de manera gradual, sin que se registraran afectaciones mayores en la zona centro y barrios de la cabecera municipal.

El gobierno municipal hizo un llamado a la ciudadanía para evitar tirar basura en calles y alcantarillas, ya que esta práctica constituye la principal causa de obstrucción de rejillas y encharcamientos durante eventos pluviales.

